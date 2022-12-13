Глава Офиса украинского президента оценил позицию КНР по региональному кризису в Европе.

В Киеве надеются изменить позицию Китая по конфликту вокруг Украины. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе представитель украинского офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Чиновник пояснил, что Пекин не столько поддерживает Москву, сколько не поддерживает Киев.

Мы видим возможность. В первую очередь, мы видим эту возможность через "формулу мира", потому что как минимум два пункта, мы знаем, очень важны для Китая. Андрей Ермак, чиновник Украины

Андрей Ермак добавил, что жена украинского лидера Елена Зеленская, которая была на мероприятии в Давосе, передала китайской делегации послание для председателя Си Цзиньпина, в котором описаны основные положения "формулы мира".

Глава офиса Зеленского Ермак назвал США лучшим другом Украины.

Фото и видео: World Economic Forum