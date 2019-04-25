В Киеве мужчина открыл стрельбу по прохожим "во имя Путина и ДНР"

По словам стрелка, это было сделано для провокации знакомого.

Национальная полиция Киева задержала мужчину, который стрелял по прохожим из окна жилого дома. Об этом пишет сетевое издание "Лента.ру".

Инцидент произошел 31 июля. По данным СМИ, поводом для задержания стал ролик, который мужчина отправил своему другу в мессенджере. В нем он называет людей, по которым открывает из окна дома, хохлами и утверждает, что будет их убивать во имя РФ и ее лидера Владимира Путина.

Мужчина был оперативно вычислен сотрудниками правоохранительных органов. В ведомстве не уточнили, являлось ли оружие, из которого он открыл огонь, боевым. В ходе беседы со стрелком было выяснено, что он является уроженцем города Марьинка в Донецкой области, а его действия были всего лишь шуткой для провокации своего знакомого. По его словам, он не является сторонником российской политики и не поддерживает ЛНР и ДНР.

В настоящее время неизвестно, будет ли привлечен стрелок к уголовной ответственности или нет.

Ранее мы сообщали, что памятный знак дружбы украинского и русского народов в Харьковской области снесли в день его восстановления. Знак был разрушен неизвестными всего через час после установки. Предположительно, это осуществили представители одной из неонацистских украинских группировок.

Видео: Facebook/Патрульна поліція Києва