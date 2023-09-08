В Киеве исключили возможность посредничества Ватикана по Украине

Михаил Подоляк оценил высказывания понтифика.

Советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк исключил посредничество Ватикана в мирном урегулировании конфликта на территории Украины из-за якобы пророссийской позиции папы Римского Франциска. Соответствующее заявление местный чиновник сделал эфире "24 канала". По мнению гостя программы, сейчас даже нет смысла говорить о посредничестве понтифика из-за занятой им позиции.

Это совершенно бессознательное, безусловно, но обнуление репутации Святого Престола. Второе - это абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять… Никакой посреднической функции у Ватикана быть не может... Михаил Подоляк, советник главы Украины

Напомним, что Папа Римский Франциск 25 августа обратился по видеосвязи к участникам Всероссийской встречи католической молодежи в Петербурге. В ходе обращения понтифик назвал молодых россиян наследниками великой страны, а также призвал их не забывать об этом наследии. По мнению главы Святого престола, большие заслуги принадлежат Петру I и Екатерине II. Эти высказывания вызвали критику со стороны официального Киева.

В Киеве не ожидают, что ООН изменит позицию по ситуации на Украине.

Фото и видео: YouTube / 24 Канал