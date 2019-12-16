Общественный деятель выставил желаемое за действительность.

В Казахстане задумались о переименовании Алматы. Об этом заявил общественный деятель Олжас Сулейменов со ссылкой на поддержку Токаева и мэра города Сагинтаева. Однако власти страны заявили, что подобных планов у них нет.

То, что он упомянул об этой идее на встрече с президентом, не означает, что глава государства поддерживает ее прокомментировали в правительстве

Ранее Сулейменов заявил, что обсуждал предложение во время встречи с президентом Казахстана. Он рассчитывал, что город будут называть не "Алматы", а "Алма-Ата". Последнее наименование использовалось во времена СССР. В КАзахстане знают, что писатель долгое время выступает за переименование южной столицы. Сам президент на собрании 29 октября говорил, что подобные важные вопросы не решаются в кулуарах, а определяются путем выяснения позиции граждан. Сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.

Ранее Piter.tv писал о том, что парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре.

Видео: YouTube/Pingwin Production