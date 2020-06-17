Одного жителя города Аягоз пришлось госпитализировать.

В Казахстане семь человек пострадали во время урагана Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители пресс-службы департамента по ЧС в регионе. Непогода обрушилась на город Аягоз на востоке государства.

На данный момент известно, что сильные порывы ветра сносили кровли жилых и административных зданий. Синоптики зафиксировали скорость ветра в 28 метров в секунду. Стихия повредила более 70 одноэтажных домов, 20 двухэтажных объектов, четыре школы, три детских сада, районную больницу и ветеринарную лабораторию. Ураган оборвал линии электропередач. Без электричества остались около 700 местных жителей.

Семь граждан Казахстана обратились за медицинской помощью из-за упавших на них веток деревьев и разбитых стекол. Одного человека пришлось госпитализировать.

В Карачаево-Черкесии прошел крупный град.

Видео: YouTube / Мас Киеубала