В Карачаево-Черкесии прошел крупный град

В Зеленчукском районе КЧР град повредил крыши у 100 домов.

В Зеленчукском районе КЧР Карачаево-Черкесии прошел крупный град.

Накануне днем, 14 июня, над КЧР прошелся ураган с крупным градом. Особо досталось станице Кардоникской. Град размером с яйцом повредил крыши 100 зданий, из них 94 жилых дома. Также повреждены кровля в школе, больнице , детском саду.

К счастью, пострадавших среди людей нет. На месте работали спасатели.

Ранее:Под Тверью при перевертывании гидроцикла погибли мужчина и ребенок

Фото: Instagram/dugu_shidakov