В Карачаево-Черкесии прошел крупный град

В Зеленчукском районе КЧР Карачаево-Черкесии прошел крупный град.
Накануне днем, 14 июня, над КЧР прошелся ураган с крупным градом. Особо досталось станице Кардоникской. Град размером с яйцом повредил крыши 100 зданий, из них 94 жилых дома. Также повреждены кровля в школе, больнице , детском саду.
К счастью, пострадавших среди людей нет. На месте работали спасатели.
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Фото: Instagram/dugu_shidakov
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