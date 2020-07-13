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В Казахстане провели минуту молчания в память о жертвах коронавируса

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Власти страны объявили 13 июля в Казахстане днем общенационального траура.

В Казахстане провели минуту молчания в память о жертвах коронавируса. Местные телеканалы вели прямую трансляцию данного мероприятия. В нем приняли участие президент республики Касым-Жомарт Токаев и другие должностные лица. Чиновники собрались перед зданием резиденции главы государства.

Почтили память погибших из-за пандемии коронавируса в Казахстане государственный секретарь, глава администрации президента, секретарь Совета безопасности, начальник канцелярии президента и министр здравоохранения. 

Напомним, что 13 июля в Казахстане объявлено днем общенационального траура по жертвам пандемии COVID-19. В связи с этим в стране приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Президент Казахстана призвал не ущемлять русский язык.

Видео: YouTube / Ustinka Live

Теги: казахстан, коронавирус, минута молчания
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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