Власти страны объявили 13 июля в Казахстане днем общенационального траура.

В Казахстане провели минуту молчания в память о жертвах коронавируса. Местные телеканалы вели прямую трансляцию данного мероприятия. В нем приняли участие президент республики Касым-Жомарт Токаев и другие должностные лица. Чиновники собрались перед зданием резиденции главы государства.

Почтили память погибших из-за пандемии коронавируса в Казахстане государственный секретарь, глава администрации президента, секретарь Совета безопасности, начальник канцелярии президента и министр здравоохранения.

Напомним, что 13 июля в Казахстане объявлено днем общенационального траура по жертвам пандемии COVID-19. В связи с этим в стране приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Президент Казахстана призвал не ущемлять русский язык.

Видео: YouTube / Ustinka Live