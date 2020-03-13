Заболевшие накануне прилетели из Германии.

В Казахстане зафиксированы два первых случая заражения коронавирусом. Его диагностировали и двух граждан, прилетевших из Германии. Об этом сообщил в пятницу на брифинге министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

После тщательных проверок мы получили подтверждение положительного результата, - сказал он.

Пациенты - мужчина и женщина, - помещены в инфекционный стационар в Алма-Ате. Они прилетели в Казахстан 9 и 12 марта. На данный момент чувствуют себя хорошо, клинических симптомов у них не наблюдается.

Ранне мы сообщали, что Казахстан пока не может поставлять нефть в Белоруссию.

Видео: YouTube / informburo kz