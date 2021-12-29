В Казахстане покончил с собой топ-менеджер компании, связанной с дочерью Назарбаева

Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

В Казахстане найден мертвым управляющий директор компании "Оператор РОП" Руслан Шамшиев. Об этом пишет сетевой издание "Informburo.kz", ссылаясь на заявление департамента полиции города Нур-Султана.

В ведомстве сообщили, что мужчина совершил суицид. Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Шамшиеву было 43 года.

Компания "Оператор РОП" занималась утилизационным сбором на территории республики. По данным местных СМИ, она связана с младшей дочерью экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Алией. 19 января компанию передали госструктурам, все активы перешли в собственность страны.

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