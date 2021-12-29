В Казахстане отменили необходимость согласования политики страны с Назарбаевым

Закон будет направлен на подпись президенту республики.

Нижняя палата парламента Казахстана одобрила поправки, внесенные сенатом республики, которые касаются необходимости согласования государственной политики с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым. Об этом пишет ТАСС.

Помимо этого, законопроект содержит поправки, отменяющие пожизненное председательство бывшего главы государства в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. При этом Назабаев сохранит право выступать перед парламентом и правительством при обсуждении ряда проблем.

За принятие законодательных поправок проголосовали единогласно все 93 депутата, присутствовавших на заседании.

Теперь закон будет направлен на подпись президенту республики Касым-Жомарт Токаеву.

Ранее заместитель председателя Собвеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России нет предпосылок для событий, произошедших в Казахстане.

Фото: kremlin.ru