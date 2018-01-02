"Елочка, гори!": В Казахстане новогодний утренник превратился в кошмар

В сети появилось видео из охваченной пламенем елки в школе вокруг которой кричали в ужасе дети.

Новогодний утренник для детей младших классов в Сарыозеке в Казахстане надолго останется в памяти.

В разгар веселья вспыхнула наряженная елка, вокруг которой дети водители хороводы. Вероятно, произошло замыкание гирлянды и дерево вспыхнуло. Огонь за считанные секунды охватил всю ель. Языки пламени достигали потолка спортзала. Дети в ужасе закричали. Педагоги и родители вывели всех детей в безопасное место и ликвидировали возгорание до приезда спасателей.

Сегодня Piter.TV рассказывал, что в Сургуте мужчина украл мешок с подарками с новогоднего утренника. Теперь мужчину будут судить за кражу.

Видео: YouTube/Kto Etoto