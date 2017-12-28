"Анти Дед Мороз": В Сургуте мужчина украл мешок с новогодними подарками с детского утренника

Появились подробности преступления, которое было совершено во время детского утренника.

В Сургуте мужчина украл мешок с подарками для детишек на новогоднем утреннике.

Сообщается, что 31-летний житель Сургута, увидел из окна своей квартиры мешок возле входа в музей, где проходил новогодний детский праздник. Злоумышленник решил поживиться и украл мешок. Вскоре мужчину задержали. Ущерб составил около 12 тысяч рублей.

Как стало известно, это мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах, неуплату штрафов и мелкие хулиганства. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "кража". Максимальная санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Сегодня Piter.TV сообщал, что в Воронеже гражданская пара из Узбекистана хотела улучшить свое материальное благосостояние и продали свою новорожденную дочку за 30 тысяч рублей.

Видео: Piter.TV