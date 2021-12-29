В Казахстане более 130 человек подозреваются в совершении особо тяжких преступлений

И.о. министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала "Хабар-24" заявил, что в стране более 130 подозреваются в совершении особо тяжких преступлений.
По его словам, в СИЗО было помещено 134 подозреваемых. Ранее появилась информация о том, что в Казахстане правоохранители задержали около 6 тыс. человек во время беспорядков. В аппарате президента подчеркивали, что среди них много иностранцев.
Тургумбаев сообщил, что для координации своих действий участники беспорядков использовали радиостанции и действовали организованно, профессионально.
Ранее мы писали, что в Алма-Ате в результате обстрела погибла четырехлетняя девочка.
Видео: YouTube / Хабар 24
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