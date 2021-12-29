В Казахстане более 130 человек подозреваются в совершении особо тяжких преступлений

Подозреваемых поместили в изоляторы временного содержания.

И.о. министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала "Хабар-24" заявил, что в стране более 130 подозреваются в совершении особо тяжких преступлений.

По его словам, в СИЗО было помещено 134 подозреваемых. Ранее появилась информация о том, что в Казахстане правоохранители задержали около 6 тыс. человек во время беспорядков. В аппарате президента подчеркивали, что среди них много иностранцев.

Тургумбаев сообщил, что для координации своих действий участники беспорядков использовали радиостанции и действовали организованно, профессионально.

Ранее мы писали, что в Алма-Ате в результате обстрела погибла четырехлетняя девочка.

Видео: YouTube / Хабар 24