В Алма-Ате в результате обстрела погибла четырехлетняя девочка

В ходе беспорядков ранее также погиб 11-летний ребенок.

В Казахстане в городе Алма-Ата из-за обстрела погибла четырехлетняя девочка. Об этом сообщает Tengrinews.kz, ссылаясь на уполномоченную по правам ребенка Аружан Саин.

По ее словам, в Алма-Ате 7 января ехала машина с четырьмя детьми, однако автомобиль обстреляли. В результате скончалась четырехлетняя девочка.

Напомним, что ранее стало известно о смерти 11-летнего ребенка в Алма-Ате от огнестрельного ранения. Пострадал также 15-летний подросток в ходе беспорядков.

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