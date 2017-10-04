В Калужской области школьник нанёс ножевое ранение однокласснику

В результате чего, нападавший пострадал сам.

Нападение школьника с ножом на одноклассника произошло в школе города Усть-Деминска Калужской области.

Семиклассник после нападения с ножом попытался сбежать через окно третьего этажа.

Как сообщает СК России, "нападение произошло утром 2 февраля, перед первым уроком. Ученик седьмого класса подождал пока учитель выйдет из класса и ранил подростка, но тот вырвался и убежал, поэтому пострадал не сильно. Сам же нападавший попытался бежать через окно, но пострадал".

На данный момент он находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника, а раненого семиклассника после того, как раны были зашиты, отпустили домой.

Сотрудники в разговоре с преподавателями выяснили, что конфликта у подростков не было, кроме того, в последнее время мальчик вообще мало с кем общался и был замкнутым. Областной СК возбудил уголовное дело, в соответствии с ч.3 ст.30 "Покушение на убийство".

Напомним, что в январе было два подобных происшествия. Первое произошло в школе Перми 15 января, когда неизвестные с ножами ворвались в школу №127, в результате чего пострадали 12 человек.

А второе, когда школьник напал с топором и зажигательной смесью в школе Улан-Удэ 19 января.