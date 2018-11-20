В Калифорнии серый кит подплыл вплотную к пляжу и попал на видео

В социальных сетях опубликовали редкие кадры, на которых запечатлен серый кит. Он вплотную подплыл к береговой линии в Ньюпорт-Бич в американском штате Калифорния.
Серый кит плавает на десятифутовой глубине (чуть более трех метров).
Марк Жирардо, пользователь Youtube
Туристы регулярно и активно наблюдают за китами, особенно в Мексике, Аргентине и скандинавских странах. Тем, кто хочет увидеть китов в России, нужно отправить на Дальний Восток. Приплывают они и к побережью Кольского полуострова.
Фото и видео: Mark Girardeau/ Youtube
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