В результате инцидента пострадал один человек.

В Калифорнии на военной базе началась перестрелка. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на командование Корпуса морской пехоты США.

О происшествии стало известно рано несколько часов назад. Примерно в 8:30 (18:30 мск) один человек причинил себе огнестрельное ранение. На данный момент ему помогают медики. Вероятнее всего, мужчина будет доставлен в больницу. Пока другой информации о пострадавших нет. Командование уточняет, что ведется расследование происшествия.

Приказ "всем в укрытие" отменен. Открытые источники сообщают, что местом инцидента стала самая большая база морской пехоты в США. Там находится около 10 тыс. американских солдат.

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Видео: Youtube/Fox News