США требуют от обучающихся дистанционно иностранцев покинуть страну. Об этом сообщила иммиграционная и таможенная полиция страны.
Ведомство подчеркнуло, что такое решение было принято на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. Запрет распространяется на осенний семестр и только для тех, кто находится на территории США по визам категории F-1 и М-1.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что ВОЗ направляет экспертов в Китай для выявления источника коронавируса.
Видео: Youtube/12 News
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