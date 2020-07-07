Временный запрет вводится для студентов, которые проходят онлайн-обучение в американских вузах.

США требуют от обучающихся дистанционно иностранцев покинуть страну. Об этом сообщила иммиграционная и таможенная полиция страны.

Ведомство подчеркнуло, что такое решение было принято на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. Запрет распространяется на осенний семестр и только для тех, кто находится на территории США по визам категории F-1 и М-1.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что ВОЗ направляет экспертов в Китай для выявления источника коронавируса.

Видео: Youtube/12 News