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США требуют от обучающихся дистанционно иностранцев покинуть страну

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Временный запрет вводится для студентов, которые проходят онлайн-обучение в американских вузах.

США требуют от обучающихся дистанционно иностранцев покинуть страну. Об этом сообщила иммиграционная и таможенная полиция страны.

Ведомство подчеркнуло, что такое решение было принято на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. Запрет распространяется на осенний семестр и только для тех, кто находится на территории США по визам категории F-1 и М-1.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что ВОЗ направляет экспертов в Китай для выявления источника коронавируса.

Видео: Youtube/12 News

Теги: визы, иностранцы, коронавирус, онлайн-обучение, сша
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Мировые новости,

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