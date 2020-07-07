По словам руководителя ВОЗ, эксперты готовы отправится в Китай следующим рейсом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направляет экспертов в Китай для выявления источника коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

Они подготовят научные планы со своими китайскими коллегами. Это позволит выявить зоонозного источника коронавируса. Также они разработают сферу охвата и условия для возглавляемой ВОЗ миссии. Главная цель – узнать, как передавалась инфекция от животных к человеку.

Напомним, что 31 декабря 2019 года власти Китая обратились в ВОЗ с сообщением о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили, что это коронавирусная инфекция. Позднее она распространилась по всему миру. 11 марта была объявлена пандемия коронавируса.

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Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)