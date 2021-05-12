В Калифорнии два редких кита погибли под винтом эсминца ВМС Австралии

Под днищем Sydney военные нашли погибших животных.

В Калифорнии два редких кита погибли под винтом эсминца Военно-морских сил Австралии.Об этом сообщили местные журналисты телеканала ABC со ссылкой на заявление оборонного ведомства. По информации от специалистов, животные стали жертвами во время маневров судов, которые переходили в американский порт Сан-Диего.

Когда Sydney встал на якорь рядом с военно-морской базой в Сан-Диего, из-под его днища были извлечены два погибших кита. ВМС очень серьезно относятся к безопасности морских млекопитающих и крайне опечалены произошедшим инцидентом. заявление военного представителя

К настоящему моменту эсминец Sydney зашел в Сан-Диего, в котором расположена крупная военно-морская база США. Ученые предполагают, что погибшие киты являлись представителями финвалов. Самка и детеныш могли кормиться слишком близко к поверхности воды. Данный вид китов считается вторым по крупности после синих китов. Взрослые особи финвалов достигают в длину 27 метров, а массы - от 40 до 70 тонн. Животные стараются держаться подальше от прибрежных регионов.

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Видео: Youtube/San Diego Web Cam