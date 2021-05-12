За состоянием белух следит морской биолог из Москвы.

Застрявшим во льдах на Чукотке белухам надо продержаться 20 дней. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил представитель национального парка "Берингия". В настоящее время около 50 особей находятся в ловушке, так как не могут выбраться в открытую воду. Инцидент зафиксирован в акватории бухты Пенкигнгэй. Животные стараются держаться в трех небольших полыньях. Рядом с ними находится морской биолог Григорий Цидулко, прибывший в регион из столицы.

Мы все надеемся, что они выживут, потому что в эволюционном периоде эти животные, которые обитают в арктическом регионе, приспособлены к длительным периодам бескормицы. Григорий Цидулко, морской биолог

Эксперты полагают, что пока что белухам удается найти для себя корм, но если рыба покинет зону, то шансов на спасение застрявших животных останется мало. Пока что у белух хорошие шансы выжить, так как в районе установилась плюсовая температура, что приводит к формированию полей, свободных ото льда. Также белухи справляются за счет имеющихся жировых запасов, которые они накопили осенью и летом.

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Видео: TG / РИА Новости, FB / Национальный парк Берингия