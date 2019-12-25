В Кабуле рядом с управлением выдачи паспортов произошел взрыв

Очевидцы сообщили, что взрыв прогремел в результате детонации магнитной мины, прикрепленной к стоявшему возле административного здания автомобилю.

В четверг, 23 декабря, в столице Афганистана прогремел мощный взрыв. Об этом сообщило местное агентство Khaama Press.

Инцидент произошел возле центрального отделения выдачи паспортов в одном из оживленных районов Кабула. Очевидцы сообщили, что взрыв прогремел в результате детонации магнитной мины, прикрепленной к стоявшему возле административного здания автомобилю. В министерстве внутренних дел пока не сообщили о пострадавших.

Заместитель пресс-секретаря МВД Афганистана Акил Джан Аззам в беседе с РИА Новости сообщил, что военная охрана застрелила человека, который пытался попасть в здание и осуществить нападение. Как отметил Аззам, в результате нападения жертв нет.

Ранее мы сообщили, что в Индии произошел взрыв в здании суда.

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