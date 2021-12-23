В Индии произошел взрыв в здании суда

После инцидента полиция сразу оцепила территорию, где прогремел взрыв. К месту происшествия подъехали пожарные машины. Пострадавших доставили в госпиталь.

В четверг, 23 декабря в индийском штате Пенджаб произошел взрыв в здании суда. Погибли два человека. Ещё четверо получили ранения. Об этом сообщил телеканал Zee TV.

Взрывное устройство заложили в туалете на втором этаже. В результате взрыва стены туалета обрушились, разбито множество стекол как в здании суда, так и в соседних зданиях. После инцидента полиция сразу оцепила территорию, где прогремел взрыв. К месту происшествия подъехали пожарные машины. Пострадавших доставили в госпиталь. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Бывший главный министр Пенджаба Амариндер Сингх соболезнует семьям погибших. Он попросил полицию тщательно расследовать данный инцидент.

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Видео: Telegram / Милитарист