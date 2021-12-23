Преступление пытался совершить 48-летний мигрант.

В Москве задержали мужчину, облившего бензином посетителей бара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления правоохранительных органов. Известно, что подозреваемым стал 48-летний приезжий. Фигурант расследования сначала облил клиентов заведения бензином. После этого в экстренную службу МВД обратились очевидцы. Они уточнили, что злоумышленник угрожает людям поджогом. Инцидент зафиксирован в ночное время около столичного бара, расположенного в проезде Дежнёва.

По указанному адресу выехали сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД по району Южное Медведково, которые задержали подозреваемого, пытавшегося скрыться с места преступления. пресс-служба МВД РФ по региону

Оперативники установили на месте событий, что среди посетителей бара возник конфликт. Один из участников ссоры вышел из помещения, а затем вернулся уже с емкостью в руках. В ней находилась горючая жидкость. Бензин он разлил у входа в бар, а потом облил им посетителей. Затем преступник осуществил поджог. Никто не пострадал. В настоящее время возбуждено дело по статье за хулиганство. Подозреваемый находится под стражей.

Опубликовано видео допроса задержанного за избиение фигуриста Соловьева.

Фото и видео: МВД Москвы

