Опубликовано видео допроса задержанного за избиение фигуриста Соловьева

Инцидент произошел ночью 21 декабря в центре столицы.

Пресс-служба МВД Москвы опубликовала видео допроса одного из задержанных за избиение олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

Инцидент произошел ночью 21 декабря в центре столицы. 32-летний спортсмен отдыхал в караоке-клубе со своей девушкой, керлингисткой Анной Сидоровой. На них напали трое неизвестных. Соловьев заступился за девушку, в результате чего был избит. Все трое были задержаны. Фигуриста доставили в Боткинскую больницу с тяжелой травмой головы.

Один из задержанных на видео объяснил, что первым драку начал его знакомый, а до этого Соловьев толкнул оппонента. Он также добавил, что конфликт начался из-за высказываний в адрес девушки фигуриста.

Ранее мы сообщали, что в МВД на допросе выяснили причину поджога гипермаркета в Томске.

Видео: ГУ МДВ России по г. Москве