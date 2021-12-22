В МВД на допросе выяснили причину поджога гипермаркета в Томске

Подозреваемый сознался в содеянном.

В МВД выяснили причину поджога гипермаркета в Томске. В региональном управлении установили, что сотрудник подрядной организации занялся злодеянием из-за личной неприязни в отношении менеджера торговой сети. В настоящее время фигуранту расследования предъявлено обвинение. Его подозревают по части 2 статьи 167 УК РФ. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

На почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог горючей смеси. пресс-служба МВД по Томской области

Напомним, что гипермаркет "Лента" в Томске загорелся во вторник 21 декабря. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.В тушении пламени принимали участие 86 человек личного состава, а также 24 единиц специальной техники и пожарный поезд. Пламя привело ко взрывам пиротехники. Из здания спасатели смогли эвакуировать около 200 человек. Никто не пострадал. Огонь удалось ликвидировать за 11 часов. Позже поджигатель сознался в преступлении.

Задержан подозреваемый в поджоге "Ленты" в Томске.

Фото и видео: Управление МВД России по Томской области

