Задержан подозреваемый в поджоге "Ленты" в Томске

В совершении преступления сознался один из сотрудников подрядной организации компании.

Причиной возгорания гипермаркета "Лента" в Томске является поджог. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Стало известно, что преступление совершил один из сотрудников подрядной организации "Ленты". Он уже дал признательные показания. В настоящее время с ним работают правоохранители.

Полиция задержала сотрудника подрядной организации, работавшего в торговом зале гипермаркета. Задержанный сознался в содеянном. из сообщения пресс-службы "Ленты"

Напомним, площадь пожара в гипермаркете, который произошел 21 декабря, составила пять тысяч "квадратов". ЧП привело к взрывам пиротехнических изделий. В результате произошедшего никто не пострадал. Из здания были эвакуированы около 200 человек. По предварительным данным, возгорание произошло в секции непродовольственных товаров "Ленты", где загорелись поддоны.

Ранее три человека погибли от отравления суррогатным алкоголем в Казани.

Фото: Telegram / Раньше всех. Ну почти