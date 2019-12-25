  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержан подозреваемый в поджоге "Ленты" в Томске
Сегодня, 15:31
152
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Задержан подозреваемый в поджоге "Ленты" в Томске

0 0

В совершении преступления сознался один из сотрудников подрядной организации компании.

Причиной возгорания гипермаркета "Лента" в Томске является поджог. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Стало известно, что преступление совершил один из сотрудников подрядной организации "Ленты". Он уже дал признательные показания. В настоящее время с ним работают правоохранители.

Полиция задержала сотрудника подрядной организации, работавшего в торговом зале гипермаркета. Задержанный сознался в содеянном.

из сообщения пресс-службы "Ленты"

Напомним, площадь пожара в гипермаркете, который произошел 21 декабря, составила пять тысяч "квадратов". ЧП привело к взрывам пиротехнических изделий.  В результате произошедшего никто не пострадал. Из здания были эвакуированы около 200 человек. По предварительным данным, возгорание произошло в секции непродовольственных товаров "Ленты", где загорелись поддоны.

Ранее три человека погибли от отравления суррогатным алкоголем в Казани.

Фото: Telegram / Раньше всех. Ну почти

Теги: гипермаркет лента, поджог, пожар в ленте, томск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии