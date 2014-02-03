В Йемене совершено покушение на губернатора города Аден

В результате ЧП погибли четыре человека, никто из чиновников не пострадал.

В Йемене смертник подорвал автомобиль в колонне, в которой ехали губернатор города Аден Ахмед Лямлас и министр сельского и рыбного хозяйства страны Салем ас-Сокотри. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Южного переходного совета государства Али аль-Касири.

Отмечается, что инцидент расценивается как покушение на губернатора главы города.

Целью атаки были генеральный секретарь президиума ЮПС, губернатор Адена Ахмед Хамед Ламлас и его помощник, министр сельского хозяйства и рыболовства генерал-майор Салем Абдалла ас-Сукотри. Али аль-Касири, представитель ЮПС Йемена

В результате ЧП пострадали три человека. По последним данным, погибли четверо, в их числе – охранники Лямласа. Сами чиновники выжили.

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Видео: Twitter/naifalhadiy