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В Йемене совершено покушение на губернатора города Аден

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В результате ЧП погибли четыре человека, никто из чиновников не пострадал.

В Йемене смертник подорвал автомобиль в колонне, в которой ехали губернатор города Аден Ахмед Лямлас и министр сельского и рыбного хозяйства страны Салем ас-Сокотри. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Южного переходного совета государства Али аль-Касири.

Отмечается, что инцидент расценивается как покушение на губернатора главы города. 

Целью атаки были генеральный секретарь президиума ЮПС, губернатор Адена Ахмед Хамед Ламлас и его помощник, министр сельского хозяйства и рыболовства генерал-майор Салем Абдалла ас-Сукотри.

Али аль-Касири, представитель ЮПС Йемена

В результате ЧП пострадали три человека. По последним данным, погибли четверо, в их числе – охранники Лямласа. Сами чиновники выжили. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский связал нападение на своего помощника с реформами.

Видео: Twitter/naifalhadiy

Теги: йемен, покушение, смертник
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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