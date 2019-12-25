Профсоюз медицинских работников хочет добиться увеличения зарплат и улучшения условий работы.

В Израиле началась забастовка медсестер и медбратьев. Об этом сообщил местный 13 телеканал. Журналисты напомнили, что переговоры с Министерством финансов о повышении уровня оплаты труда и улучшения условий работы потерпели неудачу.

Профсоюз медсестёр и медбратьев объявил сегодня утром, что ночные переговоры с министерством финансов потерпели неудачу и что с утра понедельника начнется забастовка сообщение телеканала

Журналисты отметили, что работа медицинских учреждений будет проводиться 20 июля по режиму выходного дня. Исключением станут больницы с коронавирусными больными, которые продолжат работу в привычном режиме. Забастовка сказалась на выполнении плановых операций, сокращения приема пациентов и анализов, а также закрытии клиник вакцинации. Экстренная помощь будет оказываться медиками в полном объеме.

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