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В Ингушетии нашли блиндаж предполагаемых убийц сотрудника Росгвардии
Сегодня, 12:38
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MShaffter

В Ингушетии нашли блиндаж предполагаемых убийц сотрудника Росгвардии

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Перед блиндажом была установлена растяжка.

В Ингушетии нашли "логово" предполагаемых убийц росгвардейца".

Сегодня ранее Piter.TV сообщал, что накануне вечером 28 июля в 18 часов 30 минут в 300 метрах от федеральной трассы "Кавказ" возле села Яндаре Назрановского муниципального района республики в машине был расстрелян сотрудник Росгвардии. Преступники после убийства забрали табельное оружие и скрылись в неизвестном направлении. 

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в лесополосе недалеко от убийства найден блиндаж преступников, перед которым была установлена растяжка. Поиски преступников продолжаются.

Фото: СУ СК РФ по Республике Ингушетия

Теги: новости ингушении, новости россии, убили росгвардейца, экстремизм в россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Новости России,

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