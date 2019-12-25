В Ингушетии нашли блиндаж предполагаемых убийц сотрудника Росгвардии

Перед блиндажом была установлена растяжка.

В Ингушетии нашли "логово" предполагаемых убийц росгвардейца".

Сегодня ранее Piter.TV сообщал, что накануне вечером 28 июля в 18 часов 30 минут в 300 метрах от федеральной трассы "Кавказ" возле села Яндаре Назрановского муниципального района республики в машине был расстрелян сотрудник Росгвардии. Преступники после убийства забрали табельное оружие и скрылись в неизвестном направлении.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в лесополосе недалеко от убийства найден блиндаж преступников, перед которым была установлена растяжка. Поиски преступников продолжаются.

Фото: СУ СК РФ по Республике Ингушетия