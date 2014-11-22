В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

Власти республики выпустили предупреждение об опасности высокого уровня.

В Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана Семеру. Об этом сообщает национальное агентство республики по смягчению последствий стихийных бедствий.

Изверждение вулкана, выбросившего столб пепла и дыма, произошло сегодня, 4 декабря. Высота выброса составила 1500 метров. Информации о каких-либо последствиях извержения не приводится. К Семеру запрещено приближаться более чем на пять километров. Власти Индонезии выпустили предупреждение об опасности высокого уровня.

Ранее мы сообщали, что число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 162 человек.

Видео: YouTube / afarTV