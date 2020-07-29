В Индии объяснили "неудачу" России с Китаем. Об этом сообщили журналисты из The Economic Times. Авторы публикации назвали вероятную причину задержки поставок зенитных ракетных систем "Триумф" из России в Китай. По словам экспертов, приостановка вооружения является "неудачей" для обоих государств.
Приостановка ракет С-400 происходит после того, как Москва обвинила Пекин в шпионаже, несмотря на то что две страны поддерживали довольно хорошие отношения на протяжении многих лет
авторы The Economic Times
В индийском издании отметили, что официально причина приостановки вооружения Китая российскими ЗР объясняется пандемией коронавируса.
В Польше сообщили о проблемах у России из-за C-400.
Видео: Минобороны России
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