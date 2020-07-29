Журналисты считают, что задержка в поставках негативно сказывается и на Москве, и на Пекине.

В Индии объяснили "неудачу" России с Китаем. Об этом сообщили журналисты из The Economic Times. Авторы публикации назвали вероятную причину задержки поставок зенитных ракетных систем "Триумф" из России в Китай. По словам экспертов, приостановка вооружения является "неудачей" для обоих государств.

Приостановка ракет С-400 происходит после того, как Москва обвинила Пекин в шпионаже, несмотря на то что две страны поддерживали довольно хорошие отношения на протяжении многих лет авторы The Economic Times

В индийском издании отметили, что официально причина приостановки вооружения Китая российскими ЗР объясняется пандемией коронавируса.

В Польше сообщили о проблемах у России из-за C-400.

Видео: Минобороны России