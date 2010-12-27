В Индии 75-летняя женщина родила первенца

Молодому отцу 80 лет.

В Индии 75-летняя женщина впервые стала матерью.

Prabha Devi (Прабха Дэви) в возрасте 75 лет родила ребенка в минувшую субботу. Роды прошли на 30 неделе беременности, так как медики опасались за жизнь матери и ребенка. Женщине провели операцию кесарева сечения. Вес малышки меньше 1 кг. Малышка была на искусственной вентиляции легких, но сейчас она уже дышит самостоятельно. Врачам удалось стабилизировать состояние новорожденной.

Для пожилой пары, 75-летней женщины и 80-летнего мужчины, это первый ребенок. У них уже есть взрослая приемная дочь, на супруги всю жизнь мечтали о собственном ребенке. Они обратились к медикам, и женщине была проведена операция ЭКО. Сейчас молодую маму уже выписали из больницы, новорожденная девочка находится под наблюдением врачей. Врачи сообщают, что девочка быстро восстанавливается.

Ранее: В Индии потерявшие ребенка супруги спасли заживопохороненную девочку.

Фото: The San