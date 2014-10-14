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В Херсонской области официально вводится бивалютная зона

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Указ вступает в силу с 23 мая.

В Херсонской области официально вводится бивалютная зона. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо в своем видеообращении.

Указ вступает в силу с 23 мая. Сальдо отметил, что все торгующие должны будут выставлять ценник в двух валютах. Речь идет об украинской гривне и российском рубле. Соотношение валют будет одна гривна к двум рублям. Также в Херсонской области появится отделение одного из российских банков.

Ранее Зеленский призвал другие страны участвовать в восстановлении Украины.

Видео: Telegram / ВГА Херсонской области

Теги: бивалютная зона, владимир сальдо, херсонская область
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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