Указ вступает в силу с 23 мая.

В Херсонской области официально вводится бивалютная зона. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо в своем видеообращении.

Указ вступает в силу с 23 мая. Сальдо отметил, что все торгующие должны будут выставлять ценник в двух валютах. Речь идет об украинской гривне и российском рубле. Соотношение валют будет одна гривна к двум рублям. Также в Херсонской области появится отделение одного из российских банков.

Ранее Зеленский призвал другие страны участвовать в восстановлении Украины.

Видео: Telegram / ВГА Херсонской области