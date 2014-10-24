В Харьковской области были перехвачены два украинских реактивных снаряда РСЗО "Смерч"

Высокоточные ракеты уничтожили три пункта управления противника.

Сегодня, 22 мая, в Минобороны РФ рассказали о ходе военной спецоперации на Украине. Российским военным удалось перехватить два украинских реактивных снаряда РСЗО "Смерч" в районах населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области.Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

За минувшие сутки высокоточные ракеты уничтожили три пункта управления, 13 районов сосредоточения техники ВСУ. Были ликвидированы четыре склада боеприпасов противника.

Российскими ПВО в течение суток сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и Харьковской области. Минобороны РФ

Ранее на Piter.tv: Эрдоган анонсировал переговоры с Финляндией по НАТО.

Фото: pixabay