  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Харбине обрушилась часть конструкции продуктового склада
Сегодня, 11:03
31
lesjasap

В Харбине обрушилась часть конструкции продуктового склада

0 0

Спасатели ищут людей, находившихся в здании в момент обрушения.

В Харбине обрушилась часть конструкции продуктового склада. Об этом сообщили журналисты местного Центрального телевидения. В СМИ уточнили, что пострадавшее здание располагается в городском районе Даоли. Об инциденте рассказали очевидцы. По их информации, объект обрушился около 08:55 часов утра по местному времени (около 03:55 часов по московскому времени). 

На данный момент на месте происшествия находятся экстренные службы. Они проводят спасательную операцию. Известно, что компания-владелец склада уточняет списки людей, который находились на рабочих местах в момент инцидента.

Напомним, что Харбин является административным центром в северо-восточной провинции Китая  Хэйлунцзян.

США обвинили Китай в нарушении правил вылова рыбы.

Теги: обрушение, продуктовый склад, харбин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии