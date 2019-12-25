Спасатели ищут людей, находившихся в здании в момент обрушения.

В Харбине обрушилась часть конструкции продуктового склада. Об этом сообщили журналисты местного Центрального телевидения. В СМИ уточнили, что пострадавшее здание располагается в городском районе Даоли. Об инциденте рассказали очевидцы. По их информации, объект обрушился около 08:55 часов утра по местному времени (около 03:55 часов по московскому времени).

На данный момент на месте происшествия находятся экстренные службы. Они проводят спасательную операцию. Известно, что компания-владелец склада уточняет списки людей, который находились на рабочих местах в момент инцидента.

Напомним, что Харбин является административным центром в северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян.

США обвинили Китай в нарушении правил вылова рыбы.