В Харбине обрушилась часть конструкции продуктового склада. Об этом сообщили журналисты местного Центрального телевидения. В СМИ уточнили, что пострадавшее здание располагается в городском районе Даоли. Об инциденте рассказали очевидцы. По их информации, объект обрушился около 08:55 часов утра по местному времени (около 03:55 часов по московскому времени).
На данный момент на месте происшествия находятся экстренные службы. Они проводят спасательную операцию. Известно, что компания-владелец склада уточняет списки людей, который находились на рабочих местах в момент инцидента.
Напомним, что Харбин является административным центром в северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян.
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