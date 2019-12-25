Иностранец поддерживал идеологию боевиков сиз запрещенной организации.

В Хакасии гражданин Таджикистана получил 2,5 года колонии за пропаганду терроризма. Об этом рассказали региональные представители силовой структуры ФСБ. По решению Первого Восточного военного суда иностранец приговорен за поддержку и распространение идеологии запрещенного в РФ террористического движения "Катиба Таухид ва-Джихад".

Задокументированы факты распространения проживающим в Абакане гражданином идеологии террористической организации . Приговором он был признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. пресс-служба ФСБ РФ

Также суд вынес вердикт отношении соотечественника фигуранта расследования. Мужчину признали виновным по статье 205.6 УК РФ за то, что он не сообщил о преступлении правоохранительным органам, хотя знал о деятельности своего соседа по квартире. Иностранец заплатит штраф в размере 25 тысяч рублей. Также он лишен вида на жительство в РФ.

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