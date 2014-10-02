Гражданин РФ арестован за госизмену.

В Крыму разоблачили украинского шпиона. Об этом сообщили представители Центра общественных связей ФСБ России. Подозрение пало на жителя Ялты, который по заданию Киева в период с 2017 по 2018 года собирал секретные сведения для иностранных спецслужб. В частности, он передавал информацию о сотрудниках силового ведомства.

ФСБ РФ пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины. Установлено, что житель города Ялты осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну. пресс-служба ЦОС ФСБ РФ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Подозреваемого обвиняют в государственной измене. Ему грозит максимальное наказание до 20 лет заключения. Сейчас фигурант расследования арестован.

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Фото и видео: Telegram / ОПЕР Слил