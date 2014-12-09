В Хабаровске студент угрожал взорвать университет

Сейчас молодой человек отправлен на медицинское освидетельствование.

В Хабаровске студент угрожал взорвать Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Об этом рассказали очевидцы. Известно, что опасные мысли начал высказывать молодой человек прямо во время учебного процесса. Представители закона были направлены к зданию, находящемуся по улице Серышева. Подозреваемого задержали, с собой у юноши не было взрывных устройств или взрывчатых веществ. Сейчас студент направлен на осмотр к медикам.

Его передали медикам, потому что очевидцы рассказали, что этот парень страдает психическими расстройствами. экстренные службы по городу

В пресс-службе вуза уточнили журналистам, что инцидент не сказался на учебном процессе для студентов. Обучение не прерывалось.

Не менее трех человек пострадали при взрыве в пятиэтажном доме в Риме.

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