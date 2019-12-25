Пациент с данной инфекцией скончался на юге страны.

В Гвинее выявили первый случай заболевания лихорадкой Марбург. Об этом рассказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения по африканскому региону Матшидисо Моэти. Эксперт объяснил, что обнаруженное заболевание также в профессиональном сообществе называют "болезнью зеленых мартышек".

Мы работаем со службами здравоохранения с тем, чтобы принять быстрые ответные меры. Матшидисо Моэти, глава ВОЗ по фариканскому региону

Напомним, что лихорадку Марбург возбуждает тот же класс вируса, что и лихорадку Эбола. "Болезнь зеленых мартышек" зафиксирована на юге Гвинеи. Инфицированный пациент скончался. Медики взяли у него образцы крови, которые на данный момент уже проанализированы в национальной лаборатории страны, а после - в Институте Пастера в Сенегале. Врачи подтвердили, что вирус найден в том районе, в котором с января по июнь 2021 года произошла вспышка лихорадки Эбола.

В Нигерии от неизвестной болезни умерло не менее 15 человек.

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