В Грузии участники митинга потребовали отставки министра экономики Натии Турнава. Протесты проходят в центре Кутаиси.
Также участники выступают за прекращение строительства ГЭС.
Наше главное требование — отменить постановление правительства, которое предусматривает передачу долины Риони иностранному инвестору.
Варлам Голетиани, организатор акции
Также протестующие требуют расторгнуть договор с компанией "Энка". По их мнению, все документы, выданные с 2015 года, подлежат аннулированию.
Ранее мы писали, что у здания российского МИД прошла акция с кнутом и игрушками.
Видео: YT / პირველი არხი Georgian Public Broadcaster
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