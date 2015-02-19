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В Грузии участники митинга потребовали отставки министра экономики

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Протестующие требуют расторгнуть договор с компанией "Энка".

В Грузии участники митинга потребовали отставки министра экономики Натии Турнава. Протесты проходят в центре Кутаиси.
Также участники выступают за прекращение строительства ГЭС.

Наше главное требование — отменить постановление правительства, которое предусматривает передачу долины Риони иностранному инвестору.

Варлам Голетиани, организатор акции

Также протестующие требуют расторгнуть договор с компанией "Энка". По их мнению, все документы, выданные с 2015 года, подлежат аннулированию.

Ранее мы писали, что у здания российского МИД прошла акция с кнутом и игрушками.

Видео: YT / პირველი არხი Georgian Public Broadcaster

Теги: грузия, протесты, протесты в грузии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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