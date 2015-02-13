Власти могут провести опрос, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет.

В Грузии предложили референдум после призыва Киева открыть "второй фронт" против России. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в эфире грузинского "Первого канала".

По его словам, власти могут провести опрос, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет. При этом Кобахидзе отметил, что официальный Тбилиси не поддерживает эту идею. Ранее член Верховной рады Федор Вениславский обратился к грузинам с призывом "предпринять конкретные шаги по освобождению Южной Осетии и Абхазии".

Если нет, то мы должны сделать другой выбор и придерживаться уже принятого решения. Ираклий Кобахидзе, председатель правящей партии "Грузинская мечта"

Ранее адвокат Гелбахиани заявил, что Саакашвили уходит из грузинской политики.