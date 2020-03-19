Адвокат Гелбахиани: Саакашвили уходит из грузинской политики

Экс-президент также покидает свою партию "Единое национальное движение".

Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уходит из политики. Об этом заявил журналистам его адвокат Валерий Гелбахиани.

По его словам, экс-глава государства не мог об этом заявить публично, так как никто не хочет скандального диссонанса. Гелбахиани отметил, что политический курс Саакашвили исчерпал свое, а повестка дня и задачи изменились. Также адвокат добавил, что бывший президент покидает свою партию "Единое национальное движение".

Его главная задача – это следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти. Валерий Гелбахиани, адвокат

Ранее Гарибашвили назвал Саакашвили самой большой проблемой Грузии.

Видео: YouTube / პირველი არხი Georgian Public Broadcaster