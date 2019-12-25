Гарибашвили назвал Саакашвили самой большой проблемой Грузии

Премьер считает экс-президента "главным олигархом".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал бывшего президента республики Михаила Саакашвили самой большой проблемой страны и "главным олигархом". Соответствующее заявление политик сделал в рамках выступления перед местными депутатами в рамках пленарного заседания парламента.

Главным олигархом страны является Саакашвили и его семья, его дядя, его мать... Подтверждено наличие имущества у Саакашвили стоимостью в сто миллионов. Саакашвили является главной проблемой нашей страны и народа. Ираклий Гарибашвили, премьер Грузии

По словам чиновника, основными причинами дестабилизации в стране являются действия бывшего лидера и его политической партии "Единое национальное движение". Напомним, что Михаил Саакашвили задержан в Грузии 1 октября 2021 года. В настоящее время мужчина проходит фигурантом по нескольким уголовным делам. Ранее политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани, избиении депутата Валерия Гелашвили.

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