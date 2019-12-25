Премьер Грузии: Арахамия требовал не давать стране статус кандидата в члены ЕС

Ираклий Гарибашвили оценил влияние украинского политика в вопросе грузинской евроинтеграциии.

Премьер-министр Грузии заявил о том, что лидер правящей политической партии Украины Слуга народа" Давид Арахамия требовал от Европейской комиссии не давать Тбилиси статус кандидата в члены Евросоюза. Соответствующей информацией глава местного правительства поделился с парламентом, выступая в законодательном органе страны с докладом по проделанной работе кабмина. По данным чиновника, Арахамия лично приезжал в европейский регион и США ради того, чтобы Грузия не стала страной-кандидатом на вступление в состав ЕС.

Одним из главных инициаторов, который настоятельно требовал…был представитель украинской власти, господин Арахамия…Он практически ультиматум выдвинул. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Эксперт заметил, что европейские коллеги уведомили его о том, что Арахамия утверждал, что украинская сторона была бы очень огорчена в том случае, если бы Грузия получила статус страны-кандидата.

Гарибашвили назвал несправедливым совет ЕК не давать Грузии кандидатство.

Фото и видео: YouTube / ტელეკომპანია კავკასია • TV Kavkasia