Гарибашвили назвал несправедливым совет ЕК не давать Грузии кандидатство

Премьер Грузии объяснил, почему Брюссель принял противоположное решение о Молдавии и Украине.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал несправедливым совет Европейской комиссии не давать Тбилиси статус кандидата на вступление в состав Евросоюза, в то время как Брюссель одновременно с этим одобрил противоположное решение в адрес Украины и Молдавии. Соответствующее заявление Ираклий Гарибашвили сделал в рамках выступления на Катарском экономическом форуме. Чиновник ответил на вопрос ведущего из портала Bloomberg прокомментировать решение ЕК. При этом эксперт понимает, почему европейская сторона так поступила.

…Они решили предоставить статус Украине, потому что Украина находится в состоянии войны, а Молдавия - соседняя страна, очень близко расположена к Украине и находится в сложной ситуации. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Руководитель грузинского правительства считает, что если бы речь шла о подходе на основе заслуг и достижений, то Грузия первая бы получила статус кандидата в Евросоюз от Брюсселя.

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Фото и видео: YouTube / Qatar Economic Forum