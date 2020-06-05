Панайотопулос считает, что есть два способа влияния на турецкие действия.

В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией ради защиты своего суверенитета. Мнением поделился министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос.

Он рассказал, что в последнее время его министерство заметило возросшее количество турецкий провокаций. Панайотопулос считает, что есть два способа влияния на турецкие действия — это дипломатия и увеличить мощность сдерживающих сил греческой армии.

Министр подчеркнул, что страна готова к военному противостоянию с Турцией.

Ранее Турция заявила о неспособности Хафтара выиграть войну.

Видео: YouTube / Νίκος Παναγιωτόπουλος