В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией ради защиты своего суверенитета. Мнением поделился министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос.
Он рассказал, что в последнее время его министерство заметило возросшее количество турецкий провокаций. Панайотопулос считает, что есть два способа влияния на турецкие действия — это дипломатия и увеличить мощность сдерживающих сил греческой армии.
Министр подчеркнул, что страна готова к военному противостоянию с Турцией.
Ранее Турция заявила о неспособности Хафтара выиграть войну.
Видео: YouTube / Νίκος Παναγιωτόπουλος
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