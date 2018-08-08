В Греции вспыхнуло почти 600 пожаров за несколько дней

Пожары возникли из-за жары.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в стране за несколько дней вспыхнули 586 пожаров.

Пожары, которые возникли из-за беспрецедентной жары и долгих месяцев засухи, сейчас очень трудно потушить, - сказал он.

Мицотакис поблагодарил страны, предложившие свою помощь в борьбе с пожарами. Он также выразил благодарность тем, кто борется на местах с огнем.

Ранее мы писали, что в Башкирии задержали подозреваемого в пяти поджогах леса.

Видео: Youtube/The Sun