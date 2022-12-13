В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда

Погибли не менее 16 человек, пострадали еще 85.

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в греческом городке Темпи, расположенном недалеко от города Лариса. Об этом рассказали местные журналисты. В СМИ узнали со ссылкой на официального представителя пожарного ведомства Василис Вартакояннис о том, что в результате трагедии погибли как минимум 16 человек и не менее 85 оказались ранены. Общественное телевидение ERT отмечает, что инцидент на железной дороге зафиксирован около полуночи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Два поезда столкнулись вблизи станции Эвангелизмос, составы ударились друг от друга более чем в 200 километрах к северо-западу от столицы. Пассажирский поезд двигался из Афин до Салоников. В нем находилось 350 человек.

В настоящее время как минимум 20 пострадавших при железнодорожной аварии сейчас находятся в тяжелом состоянии. После столкновения в составах начался пожар, а три пассажирских вагона сошли с рельсов. На месте чрезвычайной ситуации властями направлены к месту трагедии 40 пожарных и 17 единиц техники, а также 30 автомобилей скорой помощи. Пострадавшие отправляются на лечение в Университетскую больницу Ларисы. Также в экстренном порядке открылись больница общего профиля Ларисы и больница Катерини.

В петербургском метро в этом году появятся дополнительные поезда-"Балтийцы".

Фото и видео: YouTube / onlarissa gr