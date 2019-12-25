Женская голова" и "Ветряная мельница" пропали еще в 2012 году.

В Греции нашли украденные картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана. Об этом сообщили местные журналисты из издания "Прото тема". Эксперты сослались на информацию от правоохранительных органов. Полиция заявила, что обнаружила пропавшие из Национальной галереи в 2012 году шедевры. Также задержан подозреваемый в преступлении. Им стал 49-летний местный житель. Грек не смог переправить работы художников за границу, чтобы более перепродать их на черном рынке.

Напомним, что "Женская голова" работы Пикассо и "Ветряная мельница" Мондриана похищены в январе 2012 года за день до закрытия Национальной галереи на капитальный ремонт. Картину испанца, написанную в 1939 году, специалисты оценили в 20 млн евро. На обратной стороне произведения художник составил посвящение народу Греции, написанное им в 1949 году. Мастер благодарил население за вклад в войну против нацизма. Ранее похищение этой картины в СМИ окрестили "похищением века".

Подозреваемый в похищении картины Архипа Куинджи задержан в Подмосковье, картина найдена.

Фото: www.protothema.gr

